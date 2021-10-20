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Киев «застрянет» на выходные из-за марафона. Фото: УНИАН

Киев «застрянет» на выходные из-за марафона — где ограничат движение

20 окт 2021, 12:21
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В Киеве перекроют дороги из-за проведения марафона. 24 октября будут изменены маршруты общественного транспорта.

Таким образом организаторы планируют обезопасить участников. Об этом сообщает пресс-служба марафона.

В этом году в WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 примут участие 8 тыс. 500 человек. Часть забегов — семейный забег, детские старты и забег с собаками — пройдут на территории ВДНХ, чтобы уменьшить нагрузку на улицы города и перекрытие дорог.


Организаторы мероприятия просят с пониманием отнестись к ограничениям и неудобствам, и заранее планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.

График перекрытия улиц 23−24 октября:

  • ул. Владимирский проезд — с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • ул. Владимирская — с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября.

График перекрытия улиц 24 октября:

  • ул. Аллы Тарасовой — с 5.00 до 22.00;
  • ул. Малая Житомирская — с 5.00 до 22.00;
  • ул. Трехсвятительская — с 5.00 до 22.00;
  • ул. Михайловская — с 5.00 до 22.00;
  • ул. Большая Житомирская — с 5.00 до 22.00;
  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) — с 8.00 до 16.00;
  • ул. Владимирская — с 8.00 до 12.00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) — с 8.00 до 12.00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) — с 8.00 до 10.30;
  • ул. Богдана Хмельницкого — с 8−00 до 12.00;
  • площадь Победы — с 8.00 до 10.30;
  • ул. Саксаганского — с 8.00 до 11.00;
  • ул. Льва Толстого — с 8.00 до 11.00;
  • ул. Жилянская — с 8.00 до 11.00;
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) — с 8.00 до 11.00;
  • ул. Крещатик — с 8.00 до 12.00;
  • Европейская площадь — с 8.00 до 12.00;
  • Музейный переулок — с 8.00 до 12.00;
  • ул. М. Грушевского — с 8.00 до 12.00;
  • Петровская аллея — с 8.00 до 12.30;
  • Парковая дорога — с 8.00 до 12.30;
  • Днепровский спуск — с 08.30 до 13.00;
  • аллея Героев Крут — с 8.30 до 12.30;
  • ул. Лаврская — с 8.30 до 13.00;
  • ул. Запечерный — с 8.30 до 13.00;
  • б-р. Дружбы Народов — с 8.30 до 13.00;
  • ограничения движения на мосту Патона — с 8.30 до 13.00;
  • просп. Соборности — с 8.45 до 13.00;
  • ул. Сверстюка — с 8.45 до 13.00;
  • Русановский канал — с 8.45 до 13.00;
  • ул. Энтузиастов — с 8.45 до 13.00;
  • Русановская набережная — с 8.45 до 13.00;
  • Набережное шоссе — с 8.45 до 13.30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая — с 8.45 до 15.30;
  • ул. Трухановская — с 9.00 до 14.30;
  • Парк Муромец — с 9.30 до 15.00;
  • ограничения движения на Северном мосту — с 9.30 до 14.30;
  • ул. Набережно-Рыбальская — с 9.30 до 15.30;
  • Гаванский мост — с 9.30 до 15.30;
  • ул. Нижний Вал — с 8.00 до 15.30;
  • ул. Глыбочицкая — с 8.00 до 15.30;
  • Глыбочицкий проезд — с 8.00 до 15.30;
  • ул. Вячеслава Черновола — с 8.00 до 16.00;
  • ул. Сечевых Стрельцов — с 8.00 до 16.00.

Источник: Ракурс


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