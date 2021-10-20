Киев «застрянет» на выходные из-за марафона. Фото: УНИАН

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В Киеве перекроют дороги из-за проведения марафона. 24 октября будут изменены маршруты общественного транспорта.

Таким образом организаторы планируют обезопасить участников. Об этом сообщает пресс-служба марафона.

В этом году в WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 примут участие 8 тыс. 500 человек. Часть забегов — семейный забег, детские старты и забег с собаками — пройдут на территории ВДНХ, чтобы уменьшить нагрузку на улицы города и перекрытие дорог.

Организаторы мероприятия просят с пониманием отнестись к ограничениям и неудобствам, и заранее планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.

График перекрытия улиц 23−24 октября:

ул. Владимирский проезд — с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

ул. Владимирская — с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября.

График перекрытия улиц 24 октября: