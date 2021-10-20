Київ «зависне» на вихідні через марафон. Фото: WIzz

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У Києві перекриють дороги через проведення марафону. 24 жовтня будуть змінені маршрути громадського транспорту.

У такий спосіб організатори планують убезпечити учасників. Про це повідомляє прес-служба марафону.

Цьогоріч у WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 візьмуть участь 8 тис. 500 людей. Частина забігів — сімейний забіг, дитячі старти та забіг із собаками — відбудуться на території ВДНГ, щоби зменшити навантаження на вулиці міста та перекриття доріг.

Організатор заходу просить із розумінням поставитись до обмежень та незручностей, та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Графік перекриття вулиць 23−24 жовтня:

вул. Володимирський проїзд — з 05.00 23 жовтня до 22.00 24 жовтня;

вул. Володимирська — з 05.00 23 жовтня до 22.00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня: