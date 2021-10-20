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Київ «зависне» на вихідні через марафон. Фото: WIzz
Київ «зависне» на вихідні через марафон — де обмежать рухhttps://racurs.ua/ua/n161876-kyyiv-zavysne-na-vyhidni-cherez-marafon-de-obmejat-ruh.htmlРакурс
У Києві перекриють дороги через проведення марафону. 24 жовтня будуть змінені маршрути громадського транспорту.
У такий спосіб організатори планують убезпечити учасників. Про це повідомляє прес-служба марафону.
Цьогоріч у WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 візьмуть участь 8 тис. 500 людей. Частина забігів — сімейний забіг, дитячі старти та забіг із собаками — відбудуться на території ВДНГ, щоби зменшити навантаження на вулиці міста та перекриття доріг.
Організатор заходу просить із розумінням поставитись до обмежень та незручностей, та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.
Графік перекриття вулиць 23−24 жовтня:
- вул. Володимирський проїзд — з 05.00 23 жовтня до 22.00 24 жовтня;
- вул. Володимирська — з 05.00 23 жовтня до 22.00 24 жовтня.
Графік перекриття вулиць 24 жовтня:
- вул. Алли Тарасової — з 5.00 до 22.00;
- вул. Мала Житомирська — з 5.00 до 22.00;
- вул. Трьохсвятительська — з 5.00 до 22.00;
- вул. Михайлівська — з 5.00 до 22.00;
- вул. Велика Житомирська — з 5.00 до 22:00;
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) — з 8.00 до 16.00;
- вул. Володимирська — з 8.00 до 12.00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) — з 8.00 до 12.00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 8.00 до 10.30;
- вул. Богдана Хмельницького — з 8.-00 до 12.00;
- площа Перемоги — з 8.00 до 10.30;
- вул. Саксаганського — з 8.00 до 11.00;
- вул. Льва Толстого — з 8.00 до 11.00;
- вул. Жилянська — з 8.00 до 11.00;
- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бесарабської площі) — з 8.00 до 11.00;
- вул. Хрещатик — з 8.00 до 12.00;
- Європейська площа — з 8.00 до 12.00;
- Музейний провулок — з 8.00 до 12.00;
- вул. М. Грушевського — з 8.00 до 12.00;
- Петрівська алея — з 8.00 до 12.30;
- Паркова дорога — з 8.00 до 12.30;
- Дніпровський узвіз — з 08.30 до 13.00;
- алея Героїв Крут — з 8.30 до 12.30;
- вул. Лаврська — з 8.30 до 13.00;
- вул. Запечерна — з 8.30 до 13.00;
- б-р. Дружби Народів — з 8.30 до 13.00;
- обмеження руху на мосту Патона — з 8.30 до 13.00;
- просп. Соборності — з 8.45 до 13.00;
- вул. Сверстюка — з 8.45 до 13.00;
- Русанівський канал — з 8.45 до 13.00;
- вул. Ентузіастів — з 8.45 до 13.00;
- Русанівська набережна — з 8.45 до 13.00;
- Набережне шосе — з 8.45 до 13.30;
- вул. Набережно-Хрещатицька — з 8.45 до 15.30;
- вул. Труханівська — з 9.00 до 14.30;
- Парк Муромець — з 9.30 до 15.00;
- обмеження руху на Північному мосту — з 9.30 до 14.30;
- вул. Набережно-Рибальська — з 9.30 до 15.30;
- Гаванський міст — з 9.30 до 15.30;
- вул. Нижній Вал — з 8.00 до 15.30;
- вул. Глибочицька — з 8.00 до 15.30;
- Глибочицький проїзд — з 8.00 до 15.30;
- вул. В’ячеслава Чорновола — з 8.00 до 16.00;
- вул. Січових Стрільців — з 8.00 до 16.00.
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