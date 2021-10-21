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Ракурс
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

Минздрав позволил вводить несколько вакцин одновременно — суть приказа

21 окт 2021, 10:59
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В Украине разрешили вводить несколько вакцин одновременно.

Об этом говорится в принятом главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным постановлении «Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций», сообщает пресс-служба Минздрава.

Это нововведение, в частности, призвано уменьшить количество визитов в больницу.

Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок:

  • коклюше;
  • дифтерии;
  • столбняке;
  • кори;
  • паротите;
  • краснухе;
  • туберкулезе;
  • гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции);
  • гепатите В;
  • полиомиелите.

Основные тезисы документа:

  • иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованиям или диагностике перед проведением прививок;
  • можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно;
  • прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Люди, которые приходят за профилактическими прививками, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания;
  • дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о проведенном курсе обязательных профилактических прививок по возрасту и Нацкалендарю профилактических прививок;
  • родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.


Источник: Ракурс


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