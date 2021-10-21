В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n161925-minzdrav-pozvolil-vvodit-neskolko-vakcin-odnovremenno-sut-prikaza.html

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В Украине разрешили вводить несколько вакцин одновременно.

Об этом говорится в принятом главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным постановлении «Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций», сообщает пресс-служба Минздрава.

Это нововведение, в частности, призвано уменьшить количество визитов в больницу.

Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок:

коклюше;

дифтерии;

столбняке;

кори;

паротите;

краснухе;

туберкулезе;

гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции);

гепатите В;

полиомиелите.

Основные тезисы документа: