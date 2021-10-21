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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса
Минздрав позволил вводить несколько вакцин одновременно — суть приказаhttps://racurs.ua/n161925-minzdrav-pozvolil-vvodit-neskolko-vakcin-odnovremenno-sut-prikaza.htmlРакурс
В Украине разрешили вводить несколько вакцин одновременно.
Об этом говорится в принятом главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным постановлении «Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций», сообщает пресс-служба Минздрава.
Это нововведение, в частности, призвано уменьшить количество визитов в больницу.
Речь идет о 10 заболеваниях, вакцины от которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок:
- коклюше;
- дифтерии;
- столбняке;
- кори;
- паротите;
- краснухе;
- туберкулезе;
- гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции);
- гепатите В;
- полиомиелите.
Основные тезисы документа:
- иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточных рекомендаций по обследованиям или диагностике перед проведением прививок;
- можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно;
- прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Люди, которые приходят за профилактическими прививками, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания;
- дети должны находиться и зачисляться в учебные заведения при наличии сведений о проведенном курсе обязательных профилактических прививок по возрасту и Нацкалендарю профилактических прививок;
- родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации.
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