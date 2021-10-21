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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

МОЗ дозволив вводити кілька вакцин одночасно — суть наказу

21 жов 2021, 10:59
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В Україні дозволили вводити кілька вакцин одночасно.

Про це йдеться в ухваленій головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним постанові «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій», повідомляє прес-служба МОЗ.

Це нововведення, зокрема, покликане зменшити кількість візитів до лікарні.

Йдеться, зокрема, про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень:

  • кашлюка;
  • дифтерії;
  • правця;
  • кору;
  • паротиту;
  • краснухи;
  • туберкульозу;
  • гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції);
  • гепатиту В;
  • поліомієліту.

Основні тези документу:

  • імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень;
  • можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно;
  • щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Люди, які приходять за профілактичними щепленнями, не повинні сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування;
  • діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Нацкалендаря профілактичних щеплень;
  • батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації.


Джерело: Ракурс


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