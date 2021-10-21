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В Україні триває вакцинація від коронавірусу
МОЗ дозволив вводити кілька вакцин одночасно — суть наказуhttps://racurs.ua/ua/n161925-moz-dozvolyv-vvodyty-kilka-vakcyn-odnochasno-sut-nakazu.htmlРакурс
В Україні дозволили вводити кілька вакцин одночасно.
Про це йдеться в ухваленій головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним постанові «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій», повідомляє прес-служба МОЗ.
Це нововведення, зокрема, покликане зменшити кількість візитів до лікарні.
Йдеться, зокрема, про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень:
- кашлюка;
- дифтерії;
- правця;
- кору;
- паротиту;
- краснухи;
- туберкульозу;
- гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції);
- гепатиту В;
- поліомієліту.
Основні тези документу:
- імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень;
- можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно;
- щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Люди, які приходять за профілактичними щепленнями, не повинні сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування;
- діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Нацкалендаря профілактичних щеплень;
- батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації.
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