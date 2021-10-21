В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161925-moz-dozvolyv-vvodyty-kilka-vakcyn-odnochasno-sut-nakazu.html

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В Україні дозволили вводити кілька вакцин одночасно.

Про це йдеться в ухваленій головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним постанові «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій», повідомляє прес-служба МОЗ.

Це нововведення, зокрема, покликане зменшити кількість візитів до лікарні.

Йдеться, зокрема, про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень:

кашлюка;

дифтерії;

правця;

кору;

паротиту;

краснухи;

туберкульозу;

гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції);

гепатиту В;

поліомієліту.

Основні тези документу: