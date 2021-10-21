Главную оппозиционную партию к власти Зеленского определили социологи

Оппозиция в Украине. Фото: eurosolidarity.org

https://racurs.ua/n161926-glavnuu-oppozicionnuu-partiu-k-vlasti-zelenskogo-opredelili-sociologi.html

Ракурс

Рейтинг оппозиционных партий в Украине опубликовали социологи.

Главной оппозицией к действующей власти среди четырех парламентских партий украинцы назвали «Европейскую солидарность». Эту политсилу 27,2% опрошенных считают главными оппозиционерами страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который опубликовал киевский международный институт социологии.

Еще 24,3% респондентов считают реальной оппозицией к власти партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политсилу Юлии Тимошенко «Батькивщина» главными оппозиционерами считают 17,5%, а партию «Голос» назвали 4,4%.

Отмечается, что социологический опрос проводился с 15 по 18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Были опрошены 1 тыс. 200 респондентов, проживающие во всех регионах Украины. В выборку не включались временно оккупированные территории.

Напомним, «Европейская солидарность» возглавляет список электоральных предпочтений украинцев среди партий. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 15 по 18 октября соцопроса, опубликованные на сайте КМИС.