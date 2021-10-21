Головну опозиційну партію до влади Зеленського визначили соціологи

Опозиція в Україні. Фото: eurosolidarity.org

https://racurs.ua/ua/n161926-golovnu-opozyciynu-partiu-do-vlady-zelenskogo-vyznachyly-sociology.html

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Рейтинг опозиційних партій в Україні опублікували соціологи.

Головною опозицією до чинної влади серед чотирьох парламентських партій українці назвали «Європейську солідарність». Цю політсилу 27,2% опитаних вважають головними опозиціонерами країни. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Ще 24,3% респондентів вважають реальною опозицією до влади партію «Опозиційна платформа — За життя». Політсилу Юлії Тимошенко «Батьківщина» головними опозиціонерами вважають 17,5%, а партію «Голос» назвали 4,4%.

Зазначається, що соціологічне опитування проводилося з 15 по 18 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Були опитані 1 тис. 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, «Європейська солідарність» очолює список електоральних вподобань українців серед партій. Про це свідчать результати проведеного в період з 15 по 18 жовтня соцопитування, опубліковані на сайті КМІС.