«Байрактары» ударили по экспорту турецких мандаринов в РФ. Фото: ukrmilitary.co

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Экспорт турецких мандаринов в Российскую Федерацию приостановлен.

Российское ведомство «Роспотребнадзор» нашло в этих фруктах «остаточные количества пестицида „Хлорпирифос“, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень». С 29 октября ввоз этой продукции приостанавливается до «особого распоряжения». Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 «могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе». Россия не впервые вводит ограничения в торговле или туризме с Турцией, когда режим Эрдогана идет против ее воли и политики.

В сентябре российское ведомство Роспотребнадзор выявило в фруктах из Турции монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. Это произошло после того, как Эрдоган во время выступления с трибуны ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

Как известно, в ноябре 2018 года Украина купила у Турции беспилотники Bayraktar на сумму 69 млн долл. В июле первый ударный беспилотный дрон поступил в Украину. Его передали Военно-морским силам. Сейчас на вооружении украинской армии есть 12 БПЛА Bayraktar TB2. К 2023 году наша страна хочет закупить еще 24 дрона.

Заместитель министра обороны Александр Миронюк заявлял, что турецкие дроны станут для Военно-морских сил Украины частью системы сдерживания российской агрессии и защиты интересов государства на море.

Напомним, 27 октября Вооруженные силы Украины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. В тот день боевики обстреливали позиции ООС, что привело к смерти одного военного. Для ликвидации врага задействовали дрон. БПЛА не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета оккупантов.