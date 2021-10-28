«Байрактари» вдарили по експорту турецьких мандаринів в РФ. Фото: ukrmilitary.co

https://racurs.ua/ua/n162242-bayraktary-vdaryly-po-eksportu-tureckyh-mandaryniv-v-rf.html

Ракурс

Експорт турецьких мандаринів у Російську Федерацію призупинений.

Російське відомство «Росспоживнагляд» знайшло у цих фруктах «залишкові кількості пестициду „Хлорпірифос“, концентрація якого перевищує максимально допустимий рівень». З 29 жовтня ввезення цієї продукції призупиняється до «особливого розпорядження». Про це 28 жовтня повідомила прес-служба відомства.

Напередодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 «можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі». Росія не вперше запроваджує обмеження у торгівлі чи туризмі з Туреччиною, коли режим Ердогана йде проти її волі та політики.

У вересні російське відомство «Росспоживнагляд» виявило у фруктах із Туреччини моніліозну гниль, а в помідорах — вірус коричневої зморшкуватості. Це сталося після того, як Ердоган під час виступу з трибуни ООН у Нью-Йорку, заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.

Як відомо, в листопаді 2018 року Україна купила у Туреччини безпілотники Bayraktar на суму 69 млн дол. У липні перший ударний безпілотний дрон надійшов до України. Його передали Військово-морським силам. Зараз на озброєнні української армії є 12 БПЛА Bayraktar TB2. До 2023 року наша країна хоче закупити ще 24 дрони.

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк заявляв, що турецькі дрони стануть для Військово-морських сил України частиною системи стримування російської агресії і захисту інтересів держави на морі.

Нагадаємо, 27 жовтня Збройні сили України вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Того дня бойовики обстрілювали позиції ООС, що призвело до смерті одного військового. Для ліквідації ворога задіяли дрон. БПЛА не перетинав лінії зіткнення й керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку окупантів.