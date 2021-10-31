В большинстве регионов Украины 1 ноября осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n162372-nebolshaya-oblachnost-bez-osadkov-pogoda-v-ukraine-na-1-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 ноября предполагает небольшую облачность, без осадков в большинстве регионов.

Лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит 0…+5° (на Одесщине до +8°, в Карпатах местами −1…−6°). Днем ожидается температура воздуха +9…+14° (в южных областях до +17°).

Погода в Киеве 1 ноября будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3°, днем — +11…+13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной — без осадков ночью и с небольшим дождем днем. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +12…+14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 1 ноября предусматривает переменную облачность без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +1…+3° ночью и +12…+14° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 ноября будет достаточно неспокойной, в частности, в начале суток ожидается слабая магнитная буря.

Источник: Gismeteo