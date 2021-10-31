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В большинстве регионов Украины 1 ноября осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

Небольшая облачность без осадков — погода в Украине на 1 ноября (КАРТА)

31 окт 2021, 15:31
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Погода в Украине 1 ноября предполагает небольшую облачность, без осадков в большинстве регионов.

Лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит 0…+5° (на Одесщине до +8°, в Карпатах местами −1…−6°). Днем ожидается температура воздуха +9…+14° (в южных областях до +17°).

Температура воздуха в Европе в 14:00 1 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 1 ноября будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 1 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3°, днем — +11…+13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 1 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет пасмурной — без осадков ночью и с небольшим дождем днем. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +12…+14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 1 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове 1 ноября предусматривает переменную облачность без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +1…+3° ночью и +12…+14° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 1 ноября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 ноября будет достаточно неспокойной, в частности, в начале суток ожидается слабая магнитная буря.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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