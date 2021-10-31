Хит Моцарта робот сыграл на калькуляторах. Фото: freepik.com

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Японского робота научили исполнять классические шедевры музыки на калькуляторах.

Работа под названием A-HOGE сконструировал студент Токийского технологического института. Благодаря сочетанию сервопривода и шагового двигателя изобретатель добился точного позиционирования рук-манипуляторов над клавишами. Благодаря этому робот с легкостью играет «Турецкий марш» Моцарта. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

Отмечается, что робот играет не на обычных, а на музыкальных калькуляторах, которые внешне представляют вычислительное устройство, но способны воспроизводить звуки пианино. Каждая клавиша имеет свою ноту. При нажатии слышен характерный калькулятору щелчок, а дополнительный звук превращает оригинальную композицию в восьмибитную.

Молодой изобретатель не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно он усовершенствовал конструкцию деталями для фиксации мини-пианино, о чем сообщил у себя в Twitter.

Напомним, композитор из Великобритании Александр Кук создал танцевальную музыку из звуков устройств компании Apple. В качестве инструментов для записи трека использовал устройства бренда разных лет. Музыкант записал звуки их включения, уведомлений и даже щелчка корпуса кейса для наушников AirPods.

Источник: 4PDA