Хіт Моцарта робот зіграв на калькуляторах. Фото: freepik.com

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Ракурс

Японського робота навчили виконувати класичні шедеври музики на калькуляторах.

Робота під назвою A-HOGE сконструював студент Токійського технологічного інституту. Завдяки поєднанню сервоприводу та крокового двигуна винахідник домігся точного позиціонування рук-маніпуляторів над клавішами. Завдяки цьому робот з легкістю грає «Турецький марш» Моцарта. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

Зазначається, що робот грає не на звичайних, а на музичних калькуляторах, які ззовні представляють обчислювальний пристрій, але здатні відтворювати звуки піаніно. Кожна клавіша має свою ноту. При натисканні чути характерне калькулятору клацання, а додатковий звук перетворює оригінальну композицію у восьмибітну.

Молодий винахідник не збирається зупинятися на досягнутому. Нещодавно він удосконалив конструкцію деталями для фіксації міні-піаніно, про що повідомив у себе в Twitter.

Нагадаємо, композитор із Великої Британії Олександр Кук створив танцювальну музику зі звуків пристроїв компанії Apple. В якості інструментів для запису треку використовував пристрої бренду різних років. Музикант записав звуки їх включення, повідомлень і навіть клацання корпусу кейса для навушників AirPods.

Джерело: 4PDA