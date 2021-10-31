У більшості регіонів України 1 листопада опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n162372-nevelyka-hmarnist-bez-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-1-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 листопада передбачає невелику хмарність, без опадів у більшості регіонів.

Лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5° (на Одещині до +8°, у Карпатах подекуди −1…−6°). Вдень очікується температура повітря +9…+14° (у південних областях до +17°).

Погода у Києві 1 листопада буде ясною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме +1…+3°, вдень — +11…+13°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде похмурою — без опадів вночі та з невеликим дощем вдень. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +12…+14°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 1 листопада передбачає мінливу хмарність без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +1…+3° вночі та +12…+14° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 1 листопада буде досить неспокійним, зокрема, на початку доби очікується слабка магнітна буря.

Джерело: Gismeteo