Коронавирус может остаться навсегда. Фото: istock

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Коронавирус в мире может остаться навсегда и будет возникать каждый сезон, как грипп и другие респираторные заболевания.

Согласно прогнозам эпидемиолога Али Мокдада, преждевременные заявления о победе над инфекцией лишь увеличивают заболеваемость среди населения в будущем. Об этом пишет The New York Times.

Аналитик просмотрел свое прогнозируемое количество погибших в Соединенных Штатах Америки (США) до минимум 828 тыс. общих смертей от пандемии до 1 февраля 2022 года.

Маски, от которых американцы отказались тогда, когда казалось, что конец пандемии уже приближается, могли бы существенно улучшить ситуацию. По прогнозам эксперта, если бы 95% американцев носили маски, то количество смертей от коронавируса могло бы значительно уменьшиться. В более отдаленном будущем доктор Мокдад не видит «независимости от смертоносного вируса».

В настоящее время существует несколько сценариев развития пандемии. Один из вариантов — коронавирус мутирует настолько, что сможет избегать влияния мощнейшей мРНК-вакцины. Такой прогноз маловероятен, но этот вариант нельзя полностью исключать, частично из-за медленных темпов вакцинации в мире.

Также эксперты прогнозируют постоянные сезонные вспышки COVID-19 в будущем, подобные гриппу, которые периодически сопровождаются большим количеством смертей. Это может заставить людей носить маски сезонно, ежегодно вакцинироваться и постоянно улучшать вентиляцию в общественных местах. При таком сценарии повседневная жизнь не вернется в норму. Наибольшим сдвигом могло бы стать принятие обществом постоянных защитных мер, а не продолжение войны за ношение масок или вакцинацию.

Никто уже не пытается полностью искоренить COVID, сейчас это уже не основная цель. Мы просто пытаемся лишить его возможности быть руководящей силой нашей жизни. Чтобы сделать это, нужно взглянуть на реальность: коронавирус вполне может остаться с нами навсегда, — заявила доктор Дара Касс из Медицинского центра Колумбийского университета.



Напомним, ранее мы сообщали, что лечение коронавируса может коренным образом измениться — ученые выяснили, что антидепрессант флувоксамин облегчает течение инфекции, если начать принимать его в самом начале болезни. Оказалось, что кроме прямого действия он способен подавлять воспаление.

Источник: The New York Times