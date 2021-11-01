Коронавірус може залишитися назавжди. Фото: istock

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Коронавірус у світі може залишитися назавжди і виникатиме щосезону, як грип і інші респіраторні захворювання.

Згідно з прогнозами епідеміолога Алі Мокдада, передчасні заяви про перемогу над інфекцією лише збільшують захворюваність серед населення в майбутньому. Про це пише The New York Times.

Аналітик переглянув свою прогнозовану кількість загиблих у Сполучених Штатах Америки (США) до щонайменше 828 тис. загальних смертей від пандемії до 1 лютого 2022 року.

Маски, від яких американці відмовилися тоді, коли здавалося, що кінець пандемії вже наближається, могли б суттєво покращити ситуацію. За прогнозами експерта, якби 95% американців носили маски, то кількість смертей від коронавірусу могла б значно зменшитися. У більш віддаленому майбутньому доктор Мокдад не бачить «незалежності від смертоносного вірусу».

Наразі існують кілька сценарії розвитку пандемії. Один із варіантів — коронавірус мутує настільки, що зможе уникати впливу найпотужнішої мРНК-вакцини. Такий прогноз є малоймовірним, але цей варіант не можна повністю виключати, частково через повільні темпи вакцинації у світі.

Також експерти прогнозують постійні сезонні спалахи COVID-19 у майбутньому, подібні до грипу, які періодично супроводжуються великою кількістю смертей. Це може змусити людей носити маски сезонно, щорічно вакцинуватися й постійно покращувати вентиляцію в громадських місцях. За такого сценарію повсякденне життя не повернеться до норми. Натомість найбільшим зрушенням могло б стати прийняття суспільством постійних захисних заходів, а не продовження війни за носіння масок чи вакцинацію.

Ніхто вже не намагається повністю викорінити COVID, зараз це вже не основна мета. Ми просто намагаємося позбавити його можливості бути керівною силою нашого життя. Щоби зробити це, потрібно поглянути на реальність: коронавірус цілком може залишитися з нами назавжди, — заявила доктор Дара Касс із Медичного центру Колумбійського університету.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування коронавірусу може докорінно змінитися — вчені з’ясували, що антидепресант флувоксамін полегшує перебіг інфекції, якщо почати приймати його в самому початку хвороби. Виявилося, що крім прямої дії, він здатний пригнічувати запалення.

Джерело: The New York Times