Аваков: Министра постоянно меняют – он только знает, где туалет в ведомстве

https://racurs.ua/n162627-avakov-ministra-postoyanno-menyaut-on-tolko-znaet-gde-tualet-v-vedomstve.html

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Арсен Аваков прокомментировал нынешний энергетический кризис в Украине и раскритиковал кадровую политику Владимира Зеленского. Экс-глава Министерства внутренних дел также обвинил чиновников в расходовании средств на «Большое строительство» вместо накопления запасов газа и угля для отопительного сезона.

Выход какой — печатать деньги? Нельзя. Даже самый гениальный президент все это не удержит, нужно диверсифицировать и доверять профессионалам. Какие там профессионалы? Министра экономики раз в три месяца меняют. Он только знает, где у него туалет в министерстве и кто где сидит и за что отвечает, — заявил Аваков в эфире телеканала «Украина 24».

Политик призвал министров в правительстве «говорить то, что нужно, а не то, что нравится».

Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы просим аварийную помощь у Беларуси и России… А если Путин скажет «Не дам»? А если сначала даст, а потом выключит? Это фундаментальный идиотизм… Это осень. Купите уголь, газ, что угодно, чтобы пройти пик! Они куда эти деньги потратили? На «Большое строительство»… Мы сейчас замерзнем зимой, — отметил Аваков.

Напомним, Аваков также рассказал о своей работе с президентами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.