Аваков сравнил работу с Порошенко и Зеленским - Устраивал провокации

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Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, рассказал, как ему работалось с пятым президентом Петром Порошенко и действующим главой государства Владимиром Зеленским. По словам экс-главы МВД, нардеп от «Евросолидарности» стремился контролировать работу правоохранительных органов.

Порошенко очень хотел (контролировать министерство — ред). Но у Петра Алексеевича был баланс в парламенте и во власти. Мы могли с ним разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать какие-либо политические шаги, провокации. Он постоянно это устраивал. Это не было эффективное давление, хотя был дискомфорт, — заметил Аваков в телешоу на канале «Украина 24».

По словам бывшего министра, после прихода к власти Зеленского он попросил разрешить ему работать «в комфортных условиях».

Чтобы я мог создавать, реализовывать стратегии… Что-нибудь готовить фундаментальное, которое, возможно, даст эффект спустя пять лет, но даст. И когда я увидел, что, к сожалению, все это выветривается в интриги, когда мне говорят: «Зачем полицейские останавливают специально депутатов от «Слуга народа»? Но ведь это их работа, — так охарактеризовал экс-глава МВД причину своей отставки.

Напомним, Аваков уволился из Кабмина в июле 2021 года после того, как свыше семи лет возглавлял Министерство внутренних дел.