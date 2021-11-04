Аваков порівняв роботу з Порошенком і Зеленським - Влаштовував провокації

https://racurs.ua/ua/n162626-avakov-porivnyav-robotu-z-poroshenkom-i-zelenskym-vlashtovuvav-provokaciyi.html

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Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, розповів як йому працювалося з п’ятим президентом Петром Порошенком та чинним главою держави Володимиром Зеленським. За словами екс-глави МВС, нардеп з «Євросолідарності» прагнув контролювати роботу правоохоронних органів.

Порошенко дуже хотів (контролювати міністерство, — ред). Але у Петра Олексійовича був баланс у парламенті та у владі. Ми могли з ним розмовляти дуже спокійно. Він міг влаштовувати якісь політичні кроки, провокації. Він постійно це влаштовував. Це не був ефективний тиск, хоча це був дискомфорт, — зауважив Аваков в телешоу на каналі «Україна 24».

За словами колишнього міністра, після приходу до влади Зеленського він попросив дозволити йому працювати «у комфортних умовах».

Щоб я міг створювати, реалізовувати стратегії… Щось готувати фундаментальне, яке, можливо, дасть ефект через п’ять років, але дасть. І коли я побачив, що, на жаль, все це вивітрюється в інтриги, коли мені кажуть: «Навіщо поліцейські зупиняють спеціально депутатів від «Слуга народу»? Але ж це їхня робота, — охарактеризував екс-глава МВС причину своєї відставки.

Нагадаємо, Аваков звільнився з Кабміну цьогоріч у липні після того, як понад сім років очолював Міністерство внутрішніх справ.