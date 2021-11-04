Аваков: Міністра постійно змінюють - він тільки знає, де туалет у відомстві

https://racurs.ua/ua/n162627-avakov-ministra-postiyno-zminuut-vin-tilky-znaie-de-tualet-u-vidomstvi.html

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Арсен Аваков прокоментував нинішню енергетичну кризу в Україні й розкритикував кадрову політику Володимира Зеленського. Екс-очільник Міністерства внутрішніх справ також звинуватив владу у витрачанні коштів на «Велике будівництво» замість накопичення запасів газу та вугілля для опалювального сезону.

Вихід який — друкувати гроші? Не можна. Навіть найгеніальніший президент все це не втримає, потрібно диверсифікувати та довіряти професіоналам. Які там професіонали? Міністра економіки раз на три місяці змінюють. Він тільки знає, де в нього туалет у міністерстві та де хто сидить і за що відповідає, — заявив Аваков в ефірі телеканалу «Україна 24».

Політик закликав міністрів в уряді «говорити те, що потрібно, а не те, що сподобається».

Газу немає, вугілля немає, у нас теплий листопад на вулиці, а ми просимо аварійної допомоги у Білорусі та Росії… А якщо Путін скаже «Не дам»? А якщо спочатку дасть, а потім вимкне… Це фундаментальний ідіотизм… Це осінь. Купіть вугілля, газ, що завгодно, щоб пройти пік! Вони куди ці гроші витратили? На «Велике будівництво»… Ми зараз замерзнемо взимку, — зазначив Аваков.

Нагадаємо, Аваков також розповів про свою роботу з президентами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.