У Зеленского жестко ответили на обвинения в закрытии KyivPost

https://racurs.ua/n162782-u-zelenskogo-jestko-otvetili-na-obvineniya-v-zakrytii-kyivpost.html

Ракурс

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что «неприятно удивлены» обвинениями в причастности к закрытию англоязычного издания об Украине Kyiv Post.

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров написал в Facebook.

Представить современное медиаполе Украины без KyivPost невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и приобретало безупречную репутацию высокими стандартами работы… Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, — убеждает Никифоров.

Также он призвал «не пытаться делать пиар» на проблемах авторитетного издания.

Напомним, владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции и перезагрузке. В то же время сотрудники редакции сообщили, что об увольнении узнали 8 ноября. Они назвали это местью владельца за попытку газеты сохранить независимость.