Ракурсhttps://racurs.ua/
У Зеленского жестко ответили на обвинения в закрытии KyivPost
У Зеленского жестко ответили на обвинения в закрытии KyivPosthttps://racurs.ua/n162782-u-zelenskogo-jestko-otvetili-na-obvineniya-v-zakrytii-kyivpost.htmlРакурс
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что «неприятно удивлены» обвинениями в причастности к закрытию англоязычного издания об Украине Kyiv Post.
Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров написал в Facebook.
Представить современное медиаполе Украины без KyivPost невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и приобретало безупречную репутацию высокими стандартами работы… Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, — убеждает Никифоров.
Также он призвал «не пытаться делать пиар» на проблемах авторитетного издания.
Напомним, владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции и перезагрузке. В то же время сотрудники редакции сообщили, что об увольнении узнали 8 ноября. Они назвали это местью владельца за попытку газеты сохранить независимость.
Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов. Для международного сообщества Kyiv Post был основным источником новостей в течение 26 лет. Мы были образцом высоких профессиональных и нравственных журналистских стандартов. Именно поэтому каждый президент и каждое правительство пытались оказывать давление на Kyiv Post. Но несмотря ни на что, ни один владелец не закрывал газету, — говорится в заявлении журналистского коллектива, которое обнародовала Анна Миронюк.
.