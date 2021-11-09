У Зеленського жорстко відповіли на звинувачення у закритті KyivPost

https://racurs.ua/ua/n162782-u-zelenskogo-jorstko-vidpovily-na-zvynuvachennya-u-zakrytti-kyivpost.html

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В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що «неприємно здивовані» звинуваченнями щодо причетності до закриття англомовного видання про Україну Kyiv Post.

Про це прес-секретар глави держави Сергій Никифоров написав у Фейсбук.

Уявити сучасне медіаполе України без KyivPost неможливо. 26 років це видання не лише знайомило іноземців із нашою країною, а й здобувало бездоганну репутацію високими стандартами роботи… Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, — перконує Никифоров.

Також він закликав «не намагатися робити піар» на проблемах авторитетного видання.

Нагадаємо, власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що про звільнення дізналися 8 листопада. Вони назвали це помстою власника через спробу газети зберегти незалежність.