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США и Украина подписали стратегическую хартию, фото: U.S. Army Europe

Обновленную Хартию стратегического партнерства подписали Украина и США

10 ноя 2021, 22:17
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Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства.

Этот документ заменит аналогичный, подписанный еще в 2008 году. Он будет на 10 лет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между обеими странами, сообщает агентство «Укринформ».

Церемония подписания прошла в здании Государственного департамента США в Вашингтоне. Со стороны Украины в ней принял участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, со стороны США — Государственный секретарь Энтони Блинкен.

Отмечается, что новая редакция Хартии содержит ряд отличий, прежде всего связанных с современными реалиями, такими как агрессия России против Украины.

США Штаты подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Также предполагается расширение двустороннего взаимодействия с целью усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе и укрепления энергетической безопасности.


Кроме того, обновленная Хартия также закрепляет поддержку США стремления Украины к членству в европейских и евроатлантических институциях.

Источник: «Укрінформ»


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