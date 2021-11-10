Обновленную Хартию стратегического партнерства подписали Украина и США

Обновленную Хартию стратегического партнерства подписали Украина и СШАhttps://racurs.ua/n162889-obnovlennuu-hartiu-strategicheskogo-partnerstva-podpisali-ukraina-i-ssha.htmlРакурс
Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства.
Этот документ заменит аналогичный, подписанный еще в 2008 году. Он будет на 10 лет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между обеими странами, сообщает агентство «Укринформ».
Церемония подписания прошла в здании Государственного департамента США в Вашингтоне. Со стороны Украины в ней принял участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, со стороны США — Государственный секретарь Энтони Блинкен.
Отмечается, что новая редакция Хартии содержит ряд отличий, прежде всего связанных с современными реалиями, такими как агрессия России против Украины.
США Штаты подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Также предполагается расширение двустороннего взаимодействия с целью усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе и укрепления энергетической безопасности.
Кроме того, обновленная Хартия также закрепляет поддержку США стремления Украины к членству в европейских и евроатлантических институциях.
Источник: «Укрінформ»