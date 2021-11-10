Оновлену Хартію стратегічного партнерства підписали Україна та США

Оновлену Хартію стратегічного партнерства підписали Україна та СШАhttps://racurs.ua/ua/n162889-onovlenu-hartiu-strategichnogo-partnerstva-pidpysaly-ukrayina-ta-ssha.htmlРакурс
Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства.
Цей документ замінить аналогічний, підписаний ще у 2008 році. Він на 10 років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між обома країнами, повідомляє агентство «Укрінформ».
Церемонія підписання пройшла в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні. З боку Україні в ній взяв участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, з боку США — Державний секретар Ентоні Блінкен.
Зазначається, що нова редакція Хартії містить низку відмінностей, насамперед пов’язаних з сучасними реаліями, такими як агресія Росії проти України.
США Штати підтверджують зобов’язання підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.
Також передбачається розширення двосторонньої взаємодії з метою посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні та для зміцнення енергетичної безпеки.
Крім того, оновлена Хартія також закріплює підтримку США прагнення України до членства в європейських та євроатлантичних інституціях.
Джерело: «Укрінформ»