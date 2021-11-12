Подсанкционный самолет Казака не пустили в Украину – подробности. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n162965-podsankcionnyy-samolet-kazaka-ne-pustili-v-ukrainu-podrobnosti.html

Ракурс

Самолет Тараса Козака, который летел из Европы в Россию, СБУ не пустила в украинское небо. Владелец воздушного судна находится под санкциями СНБО.

Соратник Виктора Медведчука подозревается в государственной измене. О задержании самолета рассказали в Службе безопасности Украины.

Выяснилось, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины. СБУ сработала совместно с «Украэрорухом» и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит самолета.

Напомним, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны применил новые санкции против частных самолетов.

Произошло это благодаря расследованию «Украинской правды». СМИ удалось установить, что санкции, которые СНБО зимой наложил на частные самолеты, якобы летающие напрямую в Российскую Федерацию, не действуют.

Журналисты доказали, что фигуранты смогли обойти и спастись от санкций. Именно поэтому СНБО был вынужден применить новые.

В своем расследовании журналисты в деталях рассказали, как два самолета, имевшие отношение к ближайшему соратнику Виктору Медведчуку Тарасу Козаку и одному из крупнейших столичных застройщиков Игорю Кушниру, были проданы в США. Там они, несмотря на украинские санкции, летают уже третий месяц с новой американской регистрацией.

Иная ситуация сложилась с бывшим народным депутатом, а ныне бизнесменом Виталием Хомутынником. Он вообще продал свой самолет самому себе — перерегистрировал с одной компании на другую. И поэтому самолет даже смог «незаметно» для СБУ прилететь и вылететь из Украины.