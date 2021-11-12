Підсанкційний літак Козака не пустили в Україну – подробиці. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n162965-pidsankciynyy-litak-kozaka-ne-pustyly-v-ukrayinu-podrobyci.html

Ракурс

Літак Тараса Козака, який летів з Європи в Росію, СБУ не пустила в українське небо. Власник повітряного судна перебуває під санкціями РНБО.

Соратник Віктора Медведчука підозрюється у державній зраді. Про затримання літака розповіли в Службі безпеки України.

З’ясувалося, що зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного з п’яти підсанкційних літаків: Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером 10 листопада судно хотіло перетнути повітряний простір України. СБУ спрацювала спільно з «Украерорухом» та Державіаслужбою України та заборонила транзит літака.

Нагадаємо, 10 листопада Рада національної безпеки та оборони застосувала нові санкції проти приватних літаків.

Сталося це завдяки розслідуванню «Української правди». ЗМІ вдалося встановити, що санкції, які РНБО взимку наклала на приватні літаки, котрі нібито літали напряму до Російської Федерації, не діють.

Журналісти довели, що фігуранти змогли обійти й врятуватись від санкцій. Саме тому РНБО була вимушена застосувати нові.

У своєму розслідуванні журналісти в деталях розповіли, як два літаки, що мали стосунок до найближчого соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та одного з найбільших столичних забудовників Ігоря Кушніра, було продано до США. Там вони попри українські санкції літають вже третій місяць з новою американською реєстрацією.

Інша ситуація склалась із колишнім народним депутатом, а нині бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Він взагалі продав свій літак самому собі — перереєстрував з однієї компанії на іншу. І тому літак навіть спромігся «непомітно» для СБУ прилетіти та вилетіти з України.