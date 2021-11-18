КСУ через полтора года отказал ОПЗЖ в рассмотрении закона об амнистии майдановцев

https://racurs.ua/n163257-ksu-cherez-poltora-goda-otkazal-opzj-v-rassmotrenii-zakona-ob-amnistii-maydanovcev.html

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Конституционный суд 18 ноября отказал в открытии производства по представлению народных депутатов в отношении закона об амнистии участников Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Закон «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года находился в КСУ полтора года. С тех пор суд решал рассматривать ли это дело по существу.

2 июня 2020 года 50 народных депутатов обжаловали в КСУ закон об амнистии майдановцев. Народные депутаты считали, что обжалованный ими закон об амнистии участников массовых протестов в 2013—2014 годах «сформировал в обществе впечатление о разрешении безнаказанно совершать преступления».

Кроме депутатов от всей фракции ОПЗЖ, представление подписали исключенные из фракции «Слуга народа» нардепы Антон Поляков и Анна Скороход, а также на то время член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

По мнению народных депутатов, закон также легализовал лишение потерпевших гарантированных им прав и свобод.