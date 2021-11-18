КСУ через 1,5 роки вирішив не розглядати конституційність амністії майданівців

https://racurs.ua/ua/n163257-ksu-cherez-pivtora-roky-vidmovyv-opzj-u-rozglyadi-zakonu-pro-amnistiu-maydanivciv.html

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Конституційний суд 18 листопада відмовив у відкритті провадження за поданням народних депутатів щодо закону про амністію учасників Революції гідності.

Про це повідомила прес-служба КСУ

Закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року перебував у КСУ півтора роки. Відтоді суд вирішував чи розглядати цю справу по суті.

2 червня 2020 року 50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців. Народні депутати вважали, що оскаржений ними закон про амністію учасників масових протестів у 2013−2014 роках «сформував у суспільстві враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини».

Окрім депутатів від всієї фракції ОПЗЖ, подання також підписали виключені з фракції «Слуга народу» нардепи Антон Поляков і Анна Скороход та на той час член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.

На думку народних депутатів, закон також легалізував позбавлення потерпілих від гарантованих їм прав та свобод.