Польша упростит легализацию украинцев – что изменится

https://racurs.ua/n163258-polsha-uprostit-legalizaciu-ukraincev-chto-izmenitsya.html

Ракурс

Легализацию трудовых мигрантов, в том числе граждан Украины, упрощает Варшава. Сейм Польши 17 ноября принял изменения в закон об иностранцах, предусматривающий ряд упрощений в процессе легализации трудовых мигрантов.

За принятие изменений в законодательство проголосовали 428 польских депутатов, шесть были против, еще один воздержался.

Процедуру предоставления вида на временное пребывание в Польше (до трех лет) упростят лицам, желающим работать в соседней стране более длительный период. В частности, отменяется требование подавать документы о наличии места жительства (договора аренды жилья). Кроме того, не нужно подавать документ о регулярном и стабильном доходе иностранца, а вместо него — подтверждение о получении минимального дохода в Польше.

Сейм также отменил требование о необходимости выработки иностранцем нового вида на временное пребывание в случае смены работодателя.

Документ позволит иностранцам до 24 месяцев работать в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца.

Закон еще предстоит рассмотреть Сенату Польши.

Напомним, по данным СМИ, в Польше может находиться около 1,5 млн украинцев.