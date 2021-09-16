Президент Польши эмоционально призвал пустить Украину в Евросоюз

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Президент Республики Польша Анджей Дуда выступил за расширение Европейского Союза. Он заявил, что Украина, Молдова и другие государства, которые модернизируются и стремятся стать членом ЕС, должны получить такую ​​возможность.

Об этом польский лидер заявил на встрече группы «Аррайолос», неформальном саммите президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского Союза, сообщает пресс-служба президент РП.

Дуда сообщил коллегам, что есть европейские страны, которые должны быть частью сообщества ЕС. По его словам, сегодня «железный занавес» сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество. Итак, если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения, — отметил Дуда.

Он считает, что Евросоюз не будет вызывать доверие, если его партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет оказана такая возможность.

Поэтому я говорю о расширении. Мы — Европа, континент, а не клуб для избранных, — сказал Дуда.

Лидер Польши убеждает, что ЕС должен быть открытым для других европейских стран, которые уже проводят евроинтеграционные реформы. Прежде всего Дуда имел в виду Украину и Молдову. Он вспомнил о визите в Кишинев по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения, — убежден глава польского государства.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марис Домбровскис убежден, что вопрос расширения рядов ЕС нужно оставить в повестке дня, однако в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации Киева и Брюсселя.

На вопрос о том, возможен ли в ближайшие три-пять лет запуск процедуры членства Украины в Евросоюзе, он ответил: