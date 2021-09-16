Google связал две страны Африки лазерным интернетом — 20 Гб в секунду

https://racurs.ua/n160272-google-svyazal-dve-strany-afriki-lazernym-internetom-20-gb-v-sekundu.html

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Google, американский интернет-гигант, в рамках проекта Taara связал две страны Африки лазерным интернетом — пропускной способностью 20 Гб в секунду. С помощью беспроводной лазерной установки лаборатория Google X обеспечила столицу Демократической Республики Конго Киншаса каналом связи на расстояние в 10 км по воздуху.

За 20 дней работы воздушный канал передал свыше 700 Тб данных, надежность связи составила 99,9%. Об этом лаборатория Google X сообщила в своем блоге.

Лазерный канал связал Киншасу со столицей республики Конго Браззавилем, где интернет стоит в пять раз дешевле. Города стоят на берегах реки Конго, из-за глубины и сильного течения которой между ними невозможно уложить оптоволоконный кабель.

Технология беспроводной оптической связи (FSO или WOC) позволяет попасть передатчику в пятисантиметровый приемник с расстояния в 10 км. Однако во время испытаний установки в Индии обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики. Сейчас, по данным лаборатории Х, конечные пользователи не ощущают разницы между воздушным и оптоволоконным интернетом. Google уже создал глобальную карту, которая показывает, где беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже всего.

Беспроводную оптическую связь используют в тех местах, где невозможно проложить кабель. Передавать данные по воздуху можно не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности. Среди минусов FSO — низкая устойчивость большинства оборудования к атмосферным явлениям — дождю, туману, ветру, смогу и снегу.

Источник: Google Х