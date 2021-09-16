Google з’єднав дві країни Африки лазерним інтернетом - 20 Гб в секунду

https://racurs.ua/ua/n160272-google-ziednav-dvi-krayiny-afryky-lazernym-internetom-20-gb-v-sekundu.html

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Google, американський інтернет-гігант, в рамках проекту Taara з'єднав дві країни Африки лазерним інтернетом — пропускною здатністю 20 Гб в секунду. За допомогою бездротової лазерної установки лабораторія Google X забезпечила столицю Демократичної Республіки Конго Кіншаса каналом зв’язку на відстань у 10 км по повітрю.

За 20 днів роботи цей канал передав понад 700 Тб даних, надійність зв’язку склала 99,9%. Про це лабораторія Google X повідомила в своєму блозі.

Лазерний канал з'єднав Кіншасу зі столицею республіки Конго Браззавілем, де інтернет коштує уп’ятеро дешевше. Міста стоять на берегах річки Конго, через глибину і сильну течію якої між ними неможливо прокласти оптоволоконний кабель.

Технологія бездротового оптичного зв’язку (FSO або WOC) дозволяє потрапити передавачу в пятисантиметровий приймач з відстані у 10 км. Однак під час випробувань установки в Індії мавпи залазили на вишки і трясли передавач. Зараз, за даними лабораторії Х, кінцеві користувачі не відчувають різниці між повітряним і оптоволоконним інтернетом. Google вже створив глобальну карту, яка демонструє, де бездротовий оптичний зв’язок працюватиме краще або гірше.

Бездротовий оптичну зв’язок використовують в тих місцях, де неможливо прокласти кабель. Передавати дані по повітрю можна не лише лазером, але й світлодіодами достатньої потужності. Серед мінусів FSO — низька стійкість більшості обладнання до атмосферних явищ — дощу, туману, вітру, смогу і снігу.

Джерело: Google Х