Найстаріший президент світу переобрався на новий термін

Поль Бійя, фото: smartik.ru

https://racurs.ua/ua/n209923-naystarishyy-prezydent-svitu-pereobravsya-na-novyy-termin.html

Ракурс

Президент Камеруну 92-річний Поль Бійя, який є найстарішим главою держави у світі, переобраний на новий семирічний термін.

Про це свідчать результати виборів, оголошені Конституційним судом країни, повідомляє BBC.

Згідно з ними, на виборах, які відбулися 12 жовтня, Бійя набрав 53,66% голосів. У Камеруні вибори проводяться в один тур, і кандидат, який отримав найбільше голосів, перемагає, проте підсумки голосування має затвердити Конституційний суд країни, для чого у нього є 15 днів.

Виборча комісія повідомила, що голосування відбулося у спокійній обстановці.

Бійя править Камеруном із 1982 року і ніколи не програвав на виборах, тож для нього це буде вже восьмий термін і на посаді глави держави він залишатиметься до майже сторічного віку.

Зазначається, що за час цієї передвиборчої кампанії Бійя провів лише один мітинг. Десять днів кампанії він провів у Європі, де перебував із приватним візитом.

У виборах брали участь ще дев’ять кандидатів, серед них двоє союзників Бійя, котрі залишили заради виборів міністерські пости.

При цьому потенційного сильного суперника, лідера опозиції 71-річного Моріса Камто у липні до виборів не допустили. Це рішення підтвердив Конституційний суд, але багато хто в країні сприйняв це як прийом, щоб усунути конкурента. Після минулих виборів у 2018 році Камто заявив про свою перемогу та влаштував масові протести.

Хоча Бійя на цих виборах вважався фаворитом, це не завадило кандидату від опозиції колишньому міністру Іссі Чірому Бакарі, який цьогоріч оголосив про розрив з владою і очолив широку коаліцію опозиційних партій та громадських рухів, оголосити себе переможцем ще до оголошення остаточних результатів.

За офіційними даними, Чірома набрав 35,2% голосів. Він та його прихильники звинувачують президента у фальсифікації виборів та грубих порушеннях.

Камерунська діаспора по всьому світу переважно підтримала Чірома: в Азії та на Близькому Сході він набрав 68,21% голосів, у Європі 62,79%, у США 66,75%. Схожа ситуація і в інших країнах Африки, де мешкають камерунці — від Ефіопії до Сенегалу: майже 55% їхніх голосів також дісталися Чірому, хоча у голосуванні взяли участь менше половини тих, хто має право голосу.

Більшість камерунців ніколи у своєму житті не знали іншого глави держави: понад 60% із 30-мільйонного населення країни — молодше 25 років.

Джерело: BBC