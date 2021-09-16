Нацкомиссия сообщила процент «зарезанных» чиновников на экзамене по украинскому. Фото: depo.ua

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Ракурс

Экзамены на знание украинского языка впервые в истории сдают чиновники в Украине.

Госслужащие, претендующие на государственные должности, с 16 июля показывают свои знания украинского на экзаменах. Впоследствии получают сертификаты о знании украинского языка. Об этом заявила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в эфире программы «Сегодня утро» на канале «Украина 24».

Председатель комиссии отметила, что экзамен по украинскому языку не смогли сдать 15% претендентов на госдолжности. Пояснила, что с 16 июля по 9 августа был так называемый долгий экзамен, и процент «зарезанных» чиновников составлял 5%. Затем начали сдавать 30-минутный экзамен, а уровень несложности стартовал с 20%, по состоянию на 16 сентября он составляет 11%.

И если добавить 5−20−11 т. д выходим на среднюю цифру в 15%, — отметила она и добавила, что это нормальный результат для страны, «которая является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны».

Демская отметила, что специальной предельной нормы не сдачи экзаменов никто не устанавливал.

Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что-то, или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы, — добавила глава комиссии.



По словам Демской, согласно закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, любой украинец может сдавать экзамен бесплатно, неограниченное количество раз и не чаще, чем раз в четыре месяца.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов неоднократно заявлял, что английский язык должен стать обязательным в Украине. Также по мнению секретаря СНБО необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.