Нацкомісія повідомила відсоток «зарізаних» чиновників на іспиті з української. Фото: depo.ua

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Ракурс

Іспити на знання української мови вперше в історії складають чиновники в Україні.

Держслужбовці, які претендують на державні посади, з 16 липня показують свої знання української на іспитах. Згодом отримують сертифікати про знання української мови. Про це заявила голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на каналі «Україна 24″.

Голова комісії зазначила, що іспит з української мови не змогли скласти 15% претендентів на держпосади. Пояснила, що з 16 липня по 9 серпня був так званий довгий іспит, і відсоток „зарізаних“ чиновників становив 5%. Потім почали складати 30-хвилинниці іспит, а рівень нескладання стартував з 20%, станом на 16 вересня він становить 11%.

І якщо додати 5−20−11 тощо виходимо на середню цифру 15%, — зазначила вона й додала, що це нормальний результат для країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави й країни».

Демська зазначила, що спеціальної граничної норми нескладання іспитів ніхто не встановлював.

Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби, — додала очільник комісії.



За словами Демської, відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, будь-який українець може складати іспит безкоштовно, необмежену кількість разів і не частіше, ніж раз на чотири місяці.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов неодноразово заявляв, що англійська мова має стати обов’язковою в Україні. Також на думку секретаря РНБО необхідно позбавитися кирилиці і перейти на латиницю.