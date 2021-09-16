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Президент Польщі емоційно закликав пустити Україну в Євросоюз
Президент Польщі емоційно закликав пустити Україну в Євросоюзhttps://racurs.ua/ua/n160273-prezydent-polschi-emociyno-zaklykav-pustyty-ukrayinu-v-ievrosouz.htmlРакурс
Президент Республіки Польща Анджей Дуда виступив за розширення Європейського Союзу. Він заявив, що Україна, Молдова та інші держави, які модернізуються і прагнуть стати членом ЄС, повинні отримати таку можливість.
Про це польський лідер сказав на зустрічі групи «Аррайолос», неформальному саміті президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу, інформує прес-служба президент РП.
Дуда повідомив колегам, що є європейські країни, які повинні бути частиною спільноти ЄС. За його словами, сьогодні «залізна завіса» зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.
Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи були вбиті на барикадах за їхню країну, щоб одного разу увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення, — зазначив Дуда.
Він вважає, що Євросоюз не викликатиме довіру, якщо його партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість.
Тому я говорю про розширення. Ми — Європа, континент, а не клуб для обраних, — сказав Дуда.
Лідер Польщі переконує, що ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, які вже проводять євроінтеграційні реформи. Насамперед Дуда мав на увазі Україну і Молдову.
Він згадав про візит до Кишинева з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.
Якщо ми хочемо, щоби Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення, — переконаний глава польської держави.
Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Маріс Домбровскіс переконаний, що питання розширення лав ЄС потрібно зберігати на порядку денному, проте у короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію Києва і Брюсселя.
На запитання про те, чи можливий у найближчі три-п'ять років запуск процедури членства України в Євросоюзі, він відповів:
Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення… На жаль, це малоймовірно в найближчі роки.
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