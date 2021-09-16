Президент Польщі емоційно закликав пустити Україну в Євросоюз

https://racurs.ua/ua/n160273-prezydent-polschi-emociyno-zaklykav-pustyty-ukrayinu-v-ievrosouz.html

Ракурс

Президент Республіки Польща Анджей Дуда виступив за розширення Європейського Союзу. Він заявив, що Україна, Молдова та інші держави, які модернізуються і прагнуть стати членом ЄС, повинні отримати таку можливість.

Про це польський лідер сказав на зустрічі групи «Аррайолос», неформальному саміті президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу, інформує прес-служба президент РП.

Дуда повідомив колегам, що є європейські країни, які повинні бути частиною спільноти ЄС. За його словами, сьогодні «залізна завіса» зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.

Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи були вбиті на барикадах за їхню країну, щоб одного разу увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення, — зазначив Дуда.

Він вважає, що Євросоюз не викликатиме довіру, якщо його партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість.

Тому я говорю про розширення. Ми — Європа, континент, а не клуб для обраних, — сказав Дуда.

Лідер Польщі переконує, що ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, які вже проводять євроінтеграційні реформи. Насамперед Дуда мав на увазі Україну і Молдову.

Він згадав про візит до Кишинева з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Якщо ми хочемо, щоби Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення, — переконаний глава польської держави.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Маріс Домбровскіс переконаний, що питання розширення лав ЄС потрібно зберігати на порядку денному, проте у короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію Києва і Брюсселя.

На запитання про те, чи можливий у найближчі три-п'ять років запуск процедури членства України в Євросоюзі, він відповів: