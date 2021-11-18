Польща спростить легалізацію українців – що зміниться

https://racurs.ua/ua/n163258-polscha-sprostyt-legalizaciu-ukrayinciv-scho-zminytsya.html

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Легалізацію трудових мігрантів, зокрема й громадян України, спрощує Варшава. Сейм Польщі 17 листопада ухвалив зміни до закону про іноземців, яким передбачається низка спрощень у процесі легалізації трудових мігрантів.

За ухвалення змін до законодавства проголосували 428 польських депутатів, шестеро були проти, ще один утримався.

Процедуру надання посвідки на тимчасове перебування в Польщі (до трьох років) спростять особам, які бажають працювати у сусідній країні триваліший період. Зокрема, скасовується вимога подавати документи про наявність місця проживання (договору оренди помешкання). Окрім цього, не потрібно подавати документ про регулярний і стабільний дохід іноземця, а замість нього — підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі.

Сейм також відмінив вимогу щодо необхідності вироблення іноземцем нової посвідки на тимчасове перебування у випадку зміни працедавця.

Документ дозволить іноземним громадянам до 24 місяців працювати у Польщі на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви працедавця про намір працевлаштувати іноземця.

Закон ще має розглянути Сенат Польщі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Польщі може перебувати приблизно 1,5 млн українців.