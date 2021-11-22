В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19 не констатируется как причина смерти, несмотря на распространенное мнение, что всех умерших записывают как жертв коронавируса. Но COVID-19 запускает механизмы, приводящие к обострению других болезней — как правило, хронических.

Если бы не COVID-19, умершие больные могли бы жить со своими сопутствующими болезнями. Директор «Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Наталья Гопко рассказала об этом в комментарии «Цензор.нет».

Практически не существует такой записи в медицинской документации, исключительно COVID-19. Всегда это будет ряд диагнозов и в конце констатация факта, что человек был инфицирован коронавирусной болезнью, — подчеркнула Гопко.

Также Гопко отметила, что в случае штамма коронавируса «Дельта» болезнь передается гораздо быстрее и человек уже заразен за день до первых клинических проявлений.

Медик отметила, что действующая ситуация с заболеваемостью COVID-19, в том числе тех, кто инфицировался во второй раз, показывает, что среди контактных лиц преобладают члены семей.

Это даже без глубоких эпидемиологических исследований заметно. В марте-мае прошлого года, осенью 2020 года и весной 2021 — если болел кто-то в семье, это не означало, что вся семья будет потом страдать от ковида. Сейчас мы констатируем заболеваемость семей. Если кто-то один заболел, то, как правило, болеют и другие, — подчеркнула Гопко.



Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 ноября, умерли 326 больных COVID-19.

Источник: «Цензор.нет»