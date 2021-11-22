В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163410-kovid-ne-prychyna-smerti-ale-bez-nogo-ludy-jyly-b-zi-svoyim-hvorobamy-likar.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 не констатується як причина смерті, попри поширену думку, що всіх померлих записують як жертв коронавірусу. Але COVID-19 запускає механізми, які призводять до загострення інших хвороб — як правило тих, які відзначилися як хронічні.

Якби не COVID-19, померлі хворі могли б жити зі своїми супутніми хворобами. Директор «Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Наталія Гопко розповіла про це в коментарі виданню «Цензор.нет».

Практично не існує такого запису в медичній документації, виключно COVID-19. Завжди це буде низка діагнозів і в кінці констатація факту, що людина була інфікована коронавірусною хворобою, — наголосила Гопко.

Також Гопко зазначила, що в разі штаму коронавірусу «Дельта» хвороба передається набагато швидше і людина вже є заразною за день до перших клінічних проявів.

Медик зазначила, що чинна ситуація із захворюваністю на COVID-19, зокрема тих, хто інфікувався вдруге, показує, що серед контактних осіб переважають члени сімей.

Це навіть без глибоких епідеміологічних досліджень помітно. У березні-травні минулого року, восени 2020 року і навесні 2021-го — якщо хворів хтось у сім’ї, це не означало, що вся сім’я буде потім страждати від ковіду. Зараз ми констатуємо захворюваність цілих сімей. Якщо хтось один захворів, то, як правило, хворіють й інші, — наголосила Гопко.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 листопада, померли 326 хворих на COVID-19.

Джерело: «Цензор.нет»