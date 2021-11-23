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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус за сутки унес жизни более 700 украинцев (ИНФОГРАФИКА)

23 ноя 2021, 10:20
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В Украине за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировали еще 12 тыс. 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них 1 тыс. 58 детей и 231 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 55 человек, выздоровели 23 тыс. 107 пациентов. От осложнений коронавируса 22 ноября умерли 720 человек.

В сутки в Украине проведены 85 тыс. 820 тестирований на коронавирус.

Также Минздрав сообщает о достижении важного показателя в вакцинации населения от COVID-19 — более 10 млн. человек получили две дозы вакцины.

Всего с начала вакцинальной кампании привиты 12 млн 914 тыс. 335 человек. Из них:


  • первую дозу вакцины получили 12 млн 914 тыс. 333 человека;
  • две дозы (полностью иммунизированы) получили 10 млн. 25 тыс. 360 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 3 млн. 353 тыс. 136 человек;
  • выздоровели 2 млн 796 тыс. 597 человек;
  • умерли 82 тыс. 318 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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