В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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В Украине за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировали еще 12 тыс. 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них 1 тыс. 58 детей и 231 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 55 человек, выздоровели 23 тыс. 107 пациентов. От осложнений коронавируса 22 ноября умерли 720 человек.

В сутки в Украине проведены 85 тыс. 820 тестирований на коронавирус.

Также Минздрав сообщает о достижении важного показателя в вакцинации населения от COVID-19 — более 10 млн. человек получили две дозы вакцины.

Всего с начала вакцинальной кампании привиты 12 млн 914 тыс. 335 человек. Из них:

первую дозу вакцины получили 12 млн 914 тыс. 333 человека;

две дозы (полностью иммунизированы) получили 10 млн. 25 тыс. 360 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: