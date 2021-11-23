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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус за сутки унес жизни более 700 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163428-koronavirus-za-sutki-unes-jizni-bolee-700-ukraincev-infografika.htmlРакурс
В Украине за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировали еще 12 тыс. 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Из них 1 тыс. 58 детей и 231 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 55 человек, выздоровели 23 тыс. 107 пациентов. От осложнений коронавируса 22 ноября умерли 720 человек.
В сутки в Украине проведены 85 тыс. 820 тестирований на коронавирус.
Также Минздрав сообщает о достижении важного показателя в вакцинации населения от COVID-19 — более 10 млн. человек получили две дозы вакцины.
Всего с начала вакцинальной кампании привиты 12 млн 914 тыс. 335 человек. Из них:
- первую дозу вакцины получили 12 млн 914 тыс. 333 человека;
- две дозы (полностью иммунизированы) получили 10 млн. 25 тыс. 360 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн. 353 тыс. 136 человек;
- выздоровели 2 млн 796 тыс. 597 человек;
- умерли 82 тыс. 318 больных.
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