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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус за добу забрав життя понад 700 українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163428-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-700-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксовано ще 12 тис. 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
З них 1 тис. 58 дітей та 231 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Згоспіталізували за добу 2 тис. 55 осіб, одужали 23 тис. 107 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу 22 листопада померли 720 осіб.
За добу в Україні здійснено 85 тис. 820 тестувань на коронавірус.
Також МОЗ повідомляє про досягнення важливого показника у вакцинації населення від COVID-19 — понад 10 млн людей отримали дві дози вакцини.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 914 тис. 335 людей. З них:
- першу дозу вакцини отримали 12 млн 914 тис. 333 людини;
- дві дози (повністю імунізовані) отримали 10 млн 25 тис. 360 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 353 тис. 136 осіб;
- одужали 2 млн 796 тис. 597 осіб;
- померли 82 тис. 318 хворих.
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