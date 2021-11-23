В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163428-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-700-ukrayinciv-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксовано ще 12 тис. 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

З них 1 тис. 58 дітей та 231 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Згоспіталізували за добу 2 тис. 55 осіб, одужали 23 тис. 107 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу 22 листопада померли 720 осіб.

За добу в Україні здійснено 85 тис. 820 тестувань на коронавірус.

Також МОЗ повідомляє про досягнення важливого показника у вакцинації населення від COVID-19 — понад 10 млн людей отримали дві дози вакцини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 914 тис. 335 людей. З них:

першу дозу вакцини отримали 12 млн 914 тис. 333 людини;

дві дози (повністю імунізовані) отримали 10 млн 25 тис. 360 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: