В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Еврокомиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран будет разрешен въезд в страны ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила об этом на брифинге в Брюсселе, сообщает издание «Европейская правда».

Йоганссон отметила, что действуют правила, согласно которым можно приехать в ЕС при срочной необходимости. Также действует список стран, из которых разрешены несущественные поездки (то есть для путешествий). В этом списке 20 стран.

У нас будут новые правила для путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта, — отметила она. — Мы перейдем от принципа списка стран к индивидуальному подходу. Это значит, что мы позволим всем вакцинированным людям приезжать в ЕС.

По словам еврочиновника, если человек привит признанными в ЕС вакцинами, он может в любой момент приехать в Евросоюз.

В случае вакцинации препаратами, которые не признаны европейским регулятором, но одобрены ВОЗ, странам Евросоюза также рекомендуется впускать таких путешественников. Однако этой категории путешественников придется сдать ПЦР-тест до или после приезда в страну.

Люди, у которых есть сертификат, подтверждающий выздоровление после болезни, также могут приехать, сдав ПЦР-тест. Дети младше 18 лет могут приезжать с тестом, — рассказала Йоганссон.

С 10 января сертификат о вакцинации третьих стран будет признаваться, если со времени второй дозы прошло не более девяти месяцев. В противном случае необходимо получить дополнительную дозу.

Если ваша вакцинация старше девяти месяцев по состоянию на 10 января, вы не можете приехать в ЕС из третьей страны без получения бустерной дозы, — подчеркнула Йоганссон.

Источник: «Европейская правда»