У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

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Єврокомісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволений в’їзд у країни ЄС.

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про це на брифінгу у Брюсселі, повідомляє видання «Європейська правда».

Йоганссон зазначила, що наразі діють правила, згідно з якими можна приїхати до ЄС за термінової потреби. Також діє список країн, з яких дозволені несуттєві поїздки (тобто для подорожей). У цьому списку 20 країн.

Ми матимемо нові правила для мандрівок в Європейський Союз з третіх країн з 1 березня, — зазначила вона. — Ми перейдемо від принципу списку країн до індивідуального підходу. Це означає, що ми дозволимо всім вакцинованим людям приїжджати в ЄС.

За словами єврочиновниці, якщо людина щеплена визнаними в ЄС вакцинами, вона може в будь-який момент приїхати в Євросоюз.

У разі вакцинації препаратами, які не визнані європейським регулятором, але схвалені ВООЗ, країнам Євросоюзу також рекомендується впускати таких мандрівників. Проте цій категорії мандрівників доведеться здати ПЛР-тест до чи після приїзду в країну.

Люди, які мають сертифікат, що підтверджує одужання після хвороби, також можуть приїхати, здавши ПЛР-тест. Діти віком до 18 років можуть приїжджати з тестом, — розповіла Йоганссон.

Зазначається, що з 10 січня сертифікат про вакцинацію третіх країн визнаватиметься, якщо з часу другої дози пройшло не більше дев’яти місяців. В іншому випадку необхідно отримати додаткову дозу.

Якщо ваша вакцинація старша за дев’ять місяців станом на 10 січня, ви не можете приїхати в ЄС з третьої країни без отримання бустерної дози, — наголосила Йоганссон.

Джерело: «Європейська правда»