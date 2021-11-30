В ряде регионов Украины 1 декабря ожидается снег

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Ракурс

Погода в Украине 1 декабря предусматривает осадки в ряде регионов.

В западных, северных и Винницких областях ночью ожидается умеренный снег (на Закарпатье, в Карпатах и в юго-восточных областях умеренный, местами значительный снег), днем — небольшой снег и мокрый снег, на дорогах местами гололед. На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

В западных и южных регионах месяцами возможны порывы ветра 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…-5° (в Карпатах — −4…−9°), днем — около 0° (на юге — +2…+7°).

Погода в Киеве 1 декабря будет облачной, днем и ночью ожидается небольшой снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, днем и ночью ожидается дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет 0…-2°, днем — +1…+3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность без существенных осадков. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — +6…+8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без существенных осадков ночью, днем ожидается небольшой снег с дождем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…-2°, днем — +6…+8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.