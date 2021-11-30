Сніг на заході та півночі — погода в Україні на 1 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n163791-snig-na-zahodi-ta-pivnochi-pogoda-v-ukrayini-na-1-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 1 грудня передбачає опади у низці регіонів.
У західних, північних та Вінницькій областях вночі очікується помірний сніг (на Закарпатті, в Карпатах та в південно-східних областях помірний, місцями значний сніг), вдень — невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє Gismeteo.
У західних та південних регіонах місяцями можливі пориви вітру 15−20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0…-5° (в Карпатах — −4…−9°), вдень — близько 0° (на півдні — +2…+7°).
Погода в Києві 1 грудня буде похмурою, вдень та вночі очікується невеликий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
Погода у Львові буде похмурою, вдень та вночі очікується дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме 0…-2°, вдень — +1…+3°. Вітер західний, 7−12 м/с.
Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без істотних опадів. Термометри вночі покажуть 0…-2°, вдень — +6…+8°. Вітер західний, 7−12 м/с.
Погода в Харкові буде без істотних опадів вночі, вдень очікується невеликий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря 0…-2°, вдень — +6…+8°. Вітер західний, 7−12 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 1 грудні буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.
Джерело: Gismeteo