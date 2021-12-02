Дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n163881-jorj-sera-kto-on-i-pochemu-google-posvyatil-emu-novyy-dudl-foto-video.html

Ракурс

Жорж Сера стал героем нового дудла от компании Google (Гугл). Его картину можно увидеть на странице поисковика 2 декабря.

В этот день исполняется 162 года со дня рождения художника.

Жорж Сера — известный французский художник, который изобрел собственный стиль и технику — пуантилизм и дивизионизм. Инновационные методы Сера дали начало школе неоимпрессионизма, которая навсегда изменила ход современного искусства.

Жорж Сера родился в богатой семье в Париже во Франции 2 декабря 1859 года — 162 года назад. Художественную подготовку начал еще подростком, престижное образование получил в École des Beaux-Arts в 1878 году.

Он углубился в научные исследования теории цвета и оптической физики, чтобы разработать собственный оригинальный стиль. После многих черновиков и экспериментов, в свои 26 лет Сера закончил свой первый шедевр — «Воскресный день на острове Гранд-Жатт».

Если смотреть с расстояния, картина размером с фреску заставляет наблюдателя воспринимать более 200 тысяч мелких мазков кистью и точек контрастного цвета, которые в псевдохаотическом мерцании сливаются в цельную сцену острова на Сене.

Художник ощутимо повлиял на изобразительную культуру. Его работы вдохновили бесчисленное количество художников в разных дисциплинах, бродвейские мюзиклы и даже создателей кинофильмов.