Дудл. Фото: гугл

https://racurs.ua/ua/n163881-jorj-sera-hto-vin-i-chomu-google-prysvyatyv-yomu-novyy-dudl-foto-video.html

Ракурс

Жорж Сера став героєм нового дудлу від компанії Google (Гугл). Його картину можна побачити на сторінці пошуковика 2 грудня.

Цього дня виповнюється 162 роки від дня народження художника.

Жорж Сера — відомий французький художник, який винайшов власний стиль і техніки — пуантилізм та дивізіонізм. Інноваційні методи Сера дали початок школі неоімпресіонізму, яка назавжди змінила хід сучасного мистецтва.

Жорж Сера народився в заможній родині в Парижі у Франції 2 грудня 1859 року — 162 роки тому. Мистецьку підготовку розпочав ще підлітком, престижну освіту здобув у École des Beaux-Arts у 1878 році.

Він заглибився в наукові дослідження теорії кольору та оптичної фізики, щоби розробити власний оригінальний стиль. Після багатьох чернеток та експериментів у свої 26 років Сера закінчив свій перший шедевр — «Недільний день на острові Гранд-Жатт».

Якщо дивитися з належної відстані, картина розміром із фреску змушує спостерігача сприймати понад 200 тисяч дрібних мазків пензлем і крапок контрастного кольору, які в псевдохаотичному мерехтінні зливаються в цілісну сцену острова на Сені.

Художник відчутно вплинув на образотворчу культуру. Його роботи надихнули незліченну кількість художників у різних дисциплінах, бродвейські мюзикли та навіть творців кінофільмів.