Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отряд монахинь. Фото: ГСЧС

Отряд монахинь-пожарных появился на Черкасчине (ФОТО)

22 дек 2021, 20:17
999

На Черкасчины появилась первая пожарная бригада, которая укомплектована монахинями.

Уникальная пожарная команда появилась в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отряд монахинь. Фото: ГСЧС

В нее вошли пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы Лариса и Кристина и два водителя пожарной машины. Накануне они прошли специальные учения, во время которых отработали боевое развертывание, подачу воды и оказание первой помощи пострадавшим.

Отряд монахинь. Фото: ГСЧС

Отмечается, что новая пожарная бригада будет не только отвечать за безопасность монастыря, но и реагировать на чрезвычайные события в девяти ближайших селах.


Отряд монахинь. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве работает необычный кот-пожарный — его нашел один из спасателей в подъезде дома и забрал его с собой, предоставив ему «работу» в службе спасения и звание майора.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров