Отряд монахинь. Фото: ГСЧС

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На Черкасчины появилась первая пожарная бригада, которая укомплектована монахинями.

Уникальная пожарная команда появилась в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В нее вошли пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы Лариса и Кристина и два водителя пожарной машины. Накануне они прошли специальные учения, во время которых отработали боевое развертывание, подачу воды и оказание первой помощи пострадавшим.

Отмечается, что новая пожарная бригада будет не только отвечать за безопасность монастыря, но и реагировать на чрезвычайные события в девяти ближайших селах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве работает необычный кот-пожарный — его нашел один из спасателей в подъезде дома и забрал его с собой, предоставив ему «работу» в службе спасения и звание майора.