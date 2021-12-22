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Ракурс
Загін черниць. Фото: ДСНС

Загін черниць-пожежниць з’явився на Черкащині (ФОТО)

22 гру 2021, 20:17
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На Черкащині з’явилася перша пожежна бригада, яка укомплектована черницями.

Унікальна пожежна команда з’явилася у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі в селі Мельники. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Загін черниць. Фото: ДСНСУ неї увійшли п’ятеро добровольців — ігуменя Іларія, дві послушниці Лариса і Крістіна і два водії пожежної машини. Напередодні вони пройшли спеціальні навчання, під час яких відпрацювали бойове розгортання, подачу води та надання першої допомоги постраждалим.


Загін черниць. Фото: ДСНСЗазначається, що нова пожежна бригада не тільки відповідатиме за безпеку монастиря, але і реагуватиме на надзвичайні події в дев’яти найближчих селах.

Загін черниць. Фото: ДСНСНагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві працює незвичайний кіт-пожежний — його знайшов один із рятувальників у під’їзді будинку і забрав його з собою, надавши йому «роботу» в службі порятунку та звання майора.

Джерело: Ракурс


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