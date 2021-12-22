Загін черниць. Фото: ДСНС

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На Черкащині з’явилася перша пожежна бригада, яка укомплектована черницями.

Унікальна пожежна команда з’явилася у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі в селі Мельники. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У неї увійшли п’ятеро добровольців — ігуменя Іларія, дві послушниці Лариса і Крістіна і два водії пожежної машини. Напередодні вони пройшли спеціальні навчання, під час яких відпрацювали бойове розгортання, подачу води та надання першої допомоги постраждалим.

Зазначається, що нова пожежна бригада не тільки відповідатиме за безпеку монастиря, але і реагуватиме на надзвичайні події в дев’яти найближчих селах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві працює незвичайний кіт-пожежний — його знайшов один із рятувальників у під’їзді будинку і забрав його з собою, надавши йому «роботу» в службі порятунку та звання майора.