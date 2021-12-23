В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Econet

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Ракурс

Счетная палата в рамках анализа использования в 2020 году средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19, изучила вопросы ковидных доплат медработникам.

Оказалось, что в сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители медучреждений или их заместители. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Пацкан, в частности, привел следующие примеры:

директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн;

заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома № 5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тыс. грн доплат;

гендиректор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Ивано-Франковского областного совета получал более 66 тыс. грн.

В то же время санитарки, кое-где привлекавшиеся к работе в экстренных бригадах медпомощи из-за отсутствия медперсонала, не получили дополнительную доплату до 300% зарплаты. По закону санитарки не являются членами бригады скорой помощи. Хотя работали и рисковали на равных с другими коллегами, — отмечает Пацкан.

Чиновник добавил, что из-за отсутствия должного мониторинга за осуществлением соответствующих доплат возникли существенные диспропорции:

для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн.;

для 1% получателей доплаты составили более 179,5 тыс. грн.

В следующем году проблема дисбаланса в уровне зарплат будет решена, — обещает в своем Telegram-канале глава профильного комитета Совета Михаил Радуцкий.

Нардеп отметил, что Кабмин недавно принял постановление, согласно которому должностной оклад руководителя государственного или коммунального учреждения здравоохранения не будет превышать размер средней зарплаты медицинского персонала более чем на 60%.

Кроме того, комитет разработал законопроект № 6306, предоставляющий Кабмину полномочия устанавливать уровень минимальных зарплат в больницах.

Мы предлагаем наделить НСЗУ функцией мониторинга по предоставлению медицинских услуг, в частности медучреждения будут отчитываться о расходах на оплату труда. А средства ПМГ (программы медицинских гарантий — ред.) медицинские учреждения смогут тратить только по целевому назначению — то есть на зарплаты медикам и закупку лекарства, — отмечает Радуцкий.

Он добавил, что с первой попытки 16 декабря принять этот законопроект не удалось — не хватило нескольких голосов.