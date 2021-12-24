Военный фрегат НАТО вошел в порт Одессы

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Военный фрегат НАТО вошел в Одесский порт. Речь идет о многофункциональном фрегате типа FREMM Auvergne Военно-морских сил Франции. Он будет находиться в порту Одессы в течение нескольких дней в рамках рутинной остановки.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат ВМС Французской Республики Auvergne. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника, — сообщили в ведомстве.

По информации посольства Франции в Украине, такая остановка в Одессе является первым заходом фрегата в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году. По этому случаю 24 декабря Одессу планирует посетить посол Франции Этьен де Понсен и поздравить экипаж.

Регулярное пребывание кораблей ВМС Франции в Черном море нацелено обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне, отметить приверженность Франции свободному передвижению на море и в воздухе, а также поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами, присутствующими в этой зоне, — добавили в посольстве.



Фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет патрулировать в течение трех недель. В общей сложности с 2014 года ВМС Франции насчитывает более 30 мероприятий в Черном море.

Напомним, корабли типа FREMM — многоцелевые фрегаты, разработанные французской компанией DCNS/Armaris и итальянской Fincantieri. Суда предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника.