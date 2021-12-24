Військовий фрегат НАТО увійшов в порт Одеси

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Військовий фрегат НАТО увійшов в порт Одеси. Йдеться про багатофункціональний фрегат типу FREMM Auvergne Військово-морських сил Франції. Він перебуватиме в порту Одеси кілька днів в рамках рутинної зупинки.

Про це повідомляє прес-служба ВМС Збройних сил України у Фейсбук.

Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси пришвартувався фрегат ВМС Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника, — повідомили у відомстві.

За даними посольства Франції в Україні, така зупинка в Одесі є першим заходом фрегату у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році. З цієї нагоди 24 грудня до Одеси планує завітати посол Франції Етьєн де Понсен і привітати екіпаж.

Регулярне перебування кораблів ВМС Франції в Чорному морі має на меті забезпечити автономну спроможність Франції оцінити ситуацію в цій стратегічній для Європи зоні, відмітити відданість Франції вільному пересуванню на морі та у повітрі, а також підтримувати оперативну сумісність із сусідніми та союзними флотами, присутніми в цій зоні, — додали в посольстві.



Фрегат увійшов у Чорне море 13 грудня і патрулюватиме його впродовж трьох тижнів. Загалом з 2014 року ВМС Франції нараховує понад 30 заходів у Чорне море.

Нагадаємо, кораблі типу FREMM — багатоцільові фрегати, розроблені французькою компанією DCNS/Armaris та італійською Fincantieri. Судна призначені для протичовнової та протиповітряної оборони, знищення надводних кораблів та завдання ударів по наземних об'єктах противника.